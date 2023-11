Cina | profitti industriali in crescita a ottobre

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pechino, 27 nov – (Xinhua) – Le principali aziendedellahanno visto aumentare i lorocombinati per il terzo mese consecutivo ad, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Idelle principali aziendecon un fatturato annuale delle attivita’ principali di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,81 milioni di dollari) sono aumentati del 2,7% su base annua, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Il settore della produzione di materie prime e’ emerso come il principale motore dicon un robusto aumento deidel 22,9%, poiche’ la ripresa della domanda a valle ha portato a un generale aumento dei prezzi. Mentre il mercato dei consumatori continuava a riscaldarsi grazie alle politiche ...