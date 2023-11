Cina-Italia | Shanghai International Children’s Book Fair promuove scambi

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 nov – (Xinhua) – “Il libro e’ lo strumento principale per capirsi”, ha affermato Elena Pasoli, direttrice della Bologna, in occasione del decimo anniversario della China. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina - gli italiani entreranno senza visto d'ingresso dal 1 dicembre per un massimo di 15 giorni

Coppa Davis - l’Italia trascinata da Sinner trionfa in finale contro l’Australia

A Roma il Convegno sulla lattoferrina con ricercatori da più di 17 paesi del mondo

Pertanto, il Comitato Internazionale sulla Lattoferrina, costituito da 9 Membri provenienti dal Canada, USA,, Giappone, Perù, Messico, Russia e, sta finalmente valutando l'eventualità di ...

Settimana Cina-Italia della scienza, della tecnologia e dell ... Ministero dell'Università e della Ricerca

Via alla Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione “High-Tech Olympics And High ilmattino.it

Ecco gli ultimi svolazzi di D’Alema fra Alitalia e Aeroitalia

Il compenso di D’Alema è modesto, al politico Aeroitalia riconosce per la sua attività di advisor una parcella di 5 mila euro mensili lordi ...

Nelle sale degli autoritratti agli Uffizi arrivano le'star', da Raffaello a Guttuso

I dipinti, appena rientrati da una grande mostra in Cina, sono ora permanentemente installati nei nuovi ... Alcune vengono sostituite, o sono esposte temporaneamente in mostre in Italia e all’estero, ...