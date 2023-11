Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pechino, 27 nov – (Xinhua) – Lahala configurazionedel suoin, secondo la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). A seguito del lancio di un gruppo di satelliti per le comunicazioni adcapacita’, l’incopre completamente l’intero territorio dellae aree chiave dei Paesi partecipanti alla Belt and Road Initiative (BRI). I satelliti adcapacita’ hanno un’ampiezza di banda elevata e velocita’ di trasmissione rapide, facilitando i download di video e le videochiamate. Entro la fine del periodo del ...