Cina | aumento delle malattie respiratorie tra i bambini Ospedali presi d’assalto | l’Oms rassicura | “Nessun nuovo patogeno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’ondata diche sta colpendo lariguarda agenti patogeni già noti e i livelli di contagio per questo tipo di infezione sono inferiori a quelli precedenti alla pandemia da Covid-19. È quanto ha dichiarato una rappresentante dell’Organizzazione mondiale per la sanità in merito ai focolai di polmonite che stanno colpendo soprattutto inellasettentrionale, dopo cheaveva fatto richiesta ufficiale a Pechino per consultare i dati relativi all’dei cluster dinel Paese. Le autorità cinesi hanno assicurato che non sono coinvolti “patogeni anomali”, mentre diversiannaspano a fronte del sovraffollamento dei reparti pediatrici. Infezioni da ...