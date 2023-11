Ciclismo | nuovo sponsor per l’Ag2r | ecco Decathlon

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Novità in casa Ag2r: la compagine World Tour francese è pronta a cambiare nome in vista della prossima stagione e, soprattutto, ci sarà l’ingresso di unmainnel massimo circuito internazionale delsu strada. Entrerà infatti, con il nome del team che sarà– Ag2r. La casa di abbigliamento sportivo cambierà anche il colore alle divise della squadra, con una prevalenza di azzurro che spicca. Un nouveau maillot pour un nouveau chapitre : @et @AG2RLAMONDIALE unissent leurs couleurs et vous présentent le nouveau maillot des coureurs. #AG2RLAMONDIALETEAM pic.twitter.com/EYbi5D0CjU —AG2R LA MONDIALE TEAM (@AG2RCITROENTEAM) November 27, 2023 Foto: Pier Colombo