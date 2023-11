Ciaschini avverte il Napoli | ”Attento al Real! E’ forte anche con qualche defezione”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023): ”Al Real mancano giocatori importanti, ma parliamo sempre del Real per cui non sarà facile” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Giorgio, vice storico di Ancelotti per parlare del match di Champions League tra il Real Madrid ed il. Queste le sue parole:: ”Real Madrid-sarà una partita molto aperta” “Real Madrid-sarà una partita molto aperta, come quella di andata in cui c’è stato molto equilibrio. Al Real mancano giocatori importanti, ma parliamo sempre del Real per cui non sarà facile. Ilpuò giocarsi il passaggio del turno con tranquillità per cui immagino sarà una bella gara in cui ilpuò chiudere i giochi. Non dimentichiamo pure che ...