Ci voleva il campione | Sinner | per alzare la coppa Davis e unire gli italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) I “ragazzi del ‘76” non sono più soli! Abbiamo vinto! Gli azzurri del tennis hanno conquistato la, la seconda della nostra storia. L’hanno sudata e alzata quei fantastici giocatori in campo ma abbiamo vinto tutti: quelli che seguono il tennis da una vita, quelli che hanno iniziato a seguirlo in questo mese eccezionale, quelli che Jannicknon doveva disertare il girone a settembre, quelli che non smetteranno di ricordare con nostalgia ladel 1976, quelli, nati dopo, che adesso hanno la loroda ricordare (speriamo di non dover attendere altri 47 anni), quelli che sceglieranno di imparare a giocare a tennis, quelli che palleggiando in strada o al muro grideranno “rr!” dopo un gran dritto, “Sonegooo!” dopo un ace o “Arnaldiii” dopo un recupero ...