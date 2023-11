“Ci dispiace ma…” Scoppia il ‘caso Mattarella’ su Sinner e compagni dopo la Coppa Davis

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023), salta l’incontro della squadra azzurra con Mattarella al Quirinale. C’è un caso subitola storica conquista delladel Mondo di tennis da parte di Jannik. Il numero 4 nella classifica Atp è riuscito nell’impresa battendo in finale l’Australia insieme al giovane Matteo Arnaldi e poi Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Per l’Italia si tratta della seconda insalatieraquella vinta in Cile da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. Il capitano di allora era Nicola Pietrangeli, stavolta invece è stato Filippo Volandri a guidare gli azzurri sul tetto del mondo nel torneo di tennis a squadre. Le gesta die soci, che in una difficile semifinale hanno sconfitto la Serbia del numero uno ...