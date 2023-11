Ci dispiace E l' incontro tra i tennisti della Davis e Mattarella diventa un caso

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'potrebbe avvenire a gennaio dopo gli Australian Opens. Inizialmente sembrava che dovesse avere luogo il 21 dicembre, ma il presidenteFedertennis ha dichiarato che non sarà possibile a causa degli impegni dei ragazzi

Coppa Davis - salta l’incontro tra i vincitori e Mattarella : «Siamo in vacanza - ci dispiace da morire per il presidente»

Coppa Davis - salta l’incontro tra i vincitori e Mattarella : «Siamo in vacanza - ci dispiace da morire per il presidente». Il Quirinale : «Scelgano qualunque data - li aspettiamo»

Coppa Davis, Mattarella non ha fretta: slitta l'incontro al Quirinale

La cerimonia però è destinata a slittare e a spiegare il motivo è Angelo Binaghi, presidente della Federtennis : "Il 21 dicembre purtroppo non potremo andare al Quirinale: cida morire per ...

"Ci dispiace...". E l'incontro tra gli azzurri della Davis e Mattarella ... ilGiornale.it

Dopo il trionfo, Sinner e compagni in vacanza. Salta l'incontro con ... L'HuffPost

Sinner, salta l'incontro con Mattarella al Quirinale insieme agli altri azzurri: ecco perché. Binaghi: «Ci dispiace da morire»

Salta l'incontro di Sinner e gli altri azzurri, freschi vincitori della Coppa Davis, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Ci dispiace per il presidente ...

Coppa Davis, Binaghi declina (per ora) l’invito di Mattarella al Quirinale e spiega la causa

All'ANSA il presidente della FITP Angelo Binaghi ha riferito che non potrà essere quella di giovedì 21 dicembre la data in cui l'Italia vittoriosa in Coppa Davis sarà ricevuta al Quirinale dal preside ...