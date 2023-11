Christmas Village 2023 | domani la presentazione in sala Giunta a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si svolgerà, martedì 28 novembre alle ore 11.00 nelladel Comune di, la conferenza stampa didella seconda edizione del, organizzato dalla società Eventitalia, in programma alla Mostra d’Oltremare didal 7 al 30 dicembre p.v. La manifestazione gode del patrocinio morale del Comune di, della Regione Campania e della Camera di Commercio di. L’evento, sempre più punto di riferimento degli appuntamenti diin occasione delle festività natalizie, grazie agli accordi intercorsi con Federalberghi e tour operator, sarà, per gli oltre tre milioni di visitatori previsti in città, una tappa imperdibile. ...