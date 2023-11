Choc ad Ardea | donna aggredita dal marito fugge in strada con la sua bambina

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 – Unaè fuggita dalle violenze delin stato confusionale dopo essere statae si è rifugiata dentro un’auto officina alla Nuova Florida insieme alla figlia: è quanto sta accadendo ad. Il gestore dell’officina meccanica sentita lache presentava un ematoma in faccia dovuto a suo dire alle percosse delin stato di alterazione, chiedeva aiuto al gestore e, a quanto si apprende, potrebbe non essere la prima volta che ciò accade. Il gestore ha dato subito rifugio allaed allae ha prontamente chiamato i carabinieri della locale tenenza che hanno fatto giungere immediatamente sul posto una radiomobile dell’Arma che ha preso in mano la situazione e calmato l’umo. ...