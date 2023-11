Chiusura Guardie Mediche in Sardegna | lo Smi lancia petizione popolare

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luciano Congiu interviene sulladelle: “Raccolte 1200 firme in un giorno” Cagliari – «La tutela della salute della popolazione sarda è a rischio perché nel prossimo Accordo Integrativo Regionale dellaper la medicina generale l’attuale Giunta Regionale intende accorpare e ridurre enormemente il numero dellein(da 191 a circa 50) con turni per i medici di circa 4/6 ore edel servizio a mezzanotte, per queste ragioni abbiamo promosso unache in un giorno ha raccolto 1200 firme» così Luciano Congiu, Segretario Regionale del SMI. «Il Governo Regionale, in questo modo, intenderebbe chiudere il 78% ...