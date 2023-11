Chi vuole sperimentare il benessere slavo?

Leggi su amica

(Di lunedì 27 novembre 2023) Unsplash I benefici della sauna in inverno sono infiniti. Rende la pelle luminosa e sana, riduce l’insonnia, rilassa, aiuta a eliminare le tossine (attraverso la sudorazione), supporta il sistema immunitario, migliora l’umore. Inoltre, riscalda immediatamente e profondamente il corpo: per questo è stata inventata ed è molto praticata da sempre, nei Paesi nordici. Se pare che la Finlandia sia stato uno dei primi luoghi al mondo a creare la sauna, è vero che adesso ne esistono molte e differenti. Come la sauna russa o slava. Elemento chiave del, un tipo diancora poco conosciuto ma che si sta diffondendo nella capitali europee. A partire da Parigi… Sauna slava o banya, cos’è Si chiama banya (ma anche banja o bania), la tipica sauna slava e russa. Si tratta, generalmente, di una piccola capanna di legno, ...