“Chi vince il Grande Fratello” Giampiero Mughini svela il nome e spiega anche il motivo

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 27 novembre 2023) Gran parte degli spettatori del2023 rimpiangonoe non aspettavano altro che vederlo ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Finalmente è arrivato il momento e si è aperto riguardo la sua esperienza eda proposito di quello che a suo avviso sarebbe il vincitore. Naturalmente è ancora un po’ troppo presto per capire chi potràre questa discussa edizione. Però su internet i pronostici non mancano sin dall’inizio del2023 e perché non può provare a indovinarloche ne faceva parte fino a dei giorni fa. Chi sarà il vincitore per lui., chi ...