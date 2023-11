Chi porta in video | Giorgino lascia il pubblico a b0cca aperta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023)è al lavoro per la nuova puntata di XXI secolo, il programma di seconda serata di Rai1. Dopo il successo di ascolti della prima puntata, l'ex volto del Tg1 si prepara al bis. Ospiti saranno il Ministro dell'Interno Piantedosi, il Generale dei Carabinieri Angelosanto che ha coordinato la cattura di Messina Denaro, il Presidente del Coni per parlare della vittoria di Jannik Sinner e dell'Italia in Coppa Davis, l'attesa per la decisione martedì a Parigi su Expo 2030 (Roma in gara con Busa e Ryiad), la cantante Noemi. Ma non mancheranno tante altre sorprese. Si racconta, in Rai, di unimmerso tra lezioni all'università Luiss e produzione del nuovo programma. Adesso l'ex mezzobusto del Tg1 è tornato in. Ed è mancato a tutti in questo ultimo anno e mezzo, dopo l'addio al primo telegiornale Rai.