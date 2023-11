Chi è Paolo Carullo | il marito di Miriam Leone

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 27 novembre 2023), nato il 31 agosto 1980 a Caltagirone, in provincia di Catania, è un manager finanziario ed è ildi. Completamente distante dal mondo dello spettacolo, laureato nel 2006 in Economia e Finanza presso l’Università Cattaneo di Milano. Ha una grande passione per la musica: nel 2001, infatti, ha fondato la band Apple Jack.mantiene una certa distanza dai social, anche se è apparso in alcune foto condivise dall’attrice su Instagram. I due diventeranno presto genitori:è all’ottavo mese di gravidanza, anche se non sanno ancora il sesso del nascituro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@mirimeo) La ...