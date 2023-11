Chi è Jannik Sinner | il campione di tennis che non sapevamo di meritare

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il pubblico italiano esulta e lo ringrazia per quel modo dignitoso di aver ridato elevazione al tricolore, ma chi è? Chi è, nato a San Candido nel 2001, ha iniziato a giocare aa otto anni dopo aver praticato lo sci a livello agonistico. Si è trasferito a Bordighera a 13 anni, dove si è allenato con Riccardo Piatti e Andrea Volpini. Ha ottenuto i primi successi da juniores, vincendo il torneo di Bergamo nel 2017 e il torneo di Antalya nel 2018. Ha debuttato nel circuito professionistico nel 2018 e ha vinto il suo primo titolo Challenger a Bergamo nel 2019. Nello stesso anno, ha vinto le Next Gen ATP Finals a Milano, battendo in finale Alex De Minaur. Nel 2020,ha ...