Chi è Giulia Vecchio | Gemma D’Angelo in Il Metodo Fenoglio

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lunedì 27 novembre 2023 debutta su Rai1 la prima stagione della fiction poliziesca Il, con protagonista Alessio Boni. Conosciamo meglio, l’attrice che interpretaè un’attrice pugliese, nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 18 marzo 1992, dal 2014 di stanza a Milano. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2010 quando partecipa a Miss Italia in qualità di Miss Puglia. La sua carriera televisiva invece inizia nel 2015, partecipando alla serie televisiva “Il paradiso delle signore”. In seguito, recita in altre serie televisive, come Don Matteo e Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Ha un lunghissimo curriculum teatrale con ruoli in tantissime produzioni. Il teatro è ...