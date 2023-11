Chelsea | Pochettino non chiude a rinforzi in attacco a gennaio

Assalto invernale a Lautaro: l'Inter ha deciso

... stanno vivendo un campionato decisamente complicato e un giocatore come Lautaro migliorerebbe e non poso la rosa a disposizione di.Arsenal andare interested in Inter Milan ...

Osimhen, il Chelsea chiama: Pochettino lo vuole in Premier League già a gennaio ilmattino.it

Chelsea, Pochettino: "Nkunku non ancora pronto, lo sarà presto. James Sta benissimo" TUTTO mercato WEB

Napoli, Interesse del Chelsea per Osimhen

MondoNapoli -interesse del Chelsea per Victor osimhen. Il nigeriano sarebbe una pedina in più per Pochettino per puntare alle prime 4.

Chelsea a caccia di un bomber: Osimhen primo nome, ma non mancano le alternative

Proseguono le difficoltà di casa Chelsea, nel weekend per i Blues è arrivata un'altra sconfitta, un pesante poker rimediato contro il Newcastle.