Champions | Pioli | ci servono la mentalità e la grinta di Sinner

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Dobbiamo avere lae ladi. Lottare su ogni punto come lui. Speriamo sia allo stadio a seguirci, se ci sarà ne saremo felici. Domani possiamo mettere in campo tutto il nostro ...

... che sarà fondamentale per il prosieguo della campagna europea degli uomini di. Alle 18:45 ... sfida che segnerà il debutto indel nuovo allenatore degli Azzurri, Walter Mazzarri, che ...

Milano, 27 nov. - (Adnkronos) - "Giochiamo una partita importante, si può usare il termine 'da svolta' per il girone. Loro sono una squadra forte, che però possiamo mettere in difficoltà, quindi dobbi ...

quello che ci ha permesso di crescere in questi quattro anni": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli parlando di Jannik Sinner, fresco di vittoria in Coppa Davis, atteso domani a San Siro per la ...