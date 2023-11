Cesari confuso | «Darmian-Chiesa? Non abbiamo immagini chiare!»

(Di lunedì 27 novembre 2023)nel commentare l’episodio traparla dipoco chiare. L’ex arbitro non possiede quelle frontali che scagionando completamente il giocatore dell’Inter. MOVIOLA ? Grazianogiudica a Pressing l’arbitraggio di Guida in Juventus-Inter: «Dopo 17 secondi dal contatto traarriva il gol di Lautaro Martinez. Il braccio diè sicuramente largo, ma non penso possa colpire il volto di. Nonper capire, partono tutte dal passaggio di Sommer. Il braccio è sicuramente largo, Guida poteva giudicarlo, ma non poteva essere il Var a decidere. C’è questo braccio sospetto, c’è un’intensità tale da fischiare fallo? Guida però coerente anche ...

Roma - Atalanta, la moviola: Focus sui rigori negati che hanno scatenato Mourinho

... Chiffi avrebbe dato punizione per Zaniolo Zaniolo non si butta platealmente ma il fair - play non deve esserecon il non - fallo, qui il Var doveva intervenire". Roma - Atalanta, per...

Fabbri confuso sul gol annullato a Di Maria: non vede fallo su ... Fanpage.it