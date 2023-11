Cesa | approvate osservazioni Piano di Recupero del centro storico e viabilità nei comparti

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023). La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato lesia in merito aldidelsia quelle relative allanei. Dopo l’approvazione in giunta del, si è aperta la fase delle. Lo strumento particolareggiato, tra le altre cose, prevede l’obbligo di non chiudere le grotte e di di tenerle aperte, oltre ad aver ampliamento il perimetro del. Previsti obblighi per lasciare invariati i prospetti esterni delle case del, oltre ad introdurre il vincolo su un palazzo di Via De Tilla, per il quale non sarà possibile realizzare opere di abbattimento e ...