Cervello e IA | rischi e benefici Le prospettive secondo Giovanni Ianni

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il potenziale che l’evoluzione degli algoritmi oggi offre all’umanità può, da una parte suscitare entusiasmo e speranza, dall’altra anche gravi preoccupazioni. Non c’è dubbio che la nostra storia è legata allo sviluppo della tecnologia e, nell’ultimo secolo, alla crescita esponenziale delle innovazioni computazionali. Come tutti gli strumenti, anche l’intelligenza artificiale (IA) contribuirà al progresso integrale dell’essere umano e al bene comune a seconda dell’utilizzo che se ne darà. Più potente risulterà questo prodotto dell’ingegno umano, più grande potrà esserne ilo, ma nello stesso tempo più temibile sarà ilo di un possibile danno arrecato da un suo mal uso. Urge una riflessione interdisciplinare in materia, in grado di offrire lo stato dell’arte, le reali evoluzioni prossime, le applicazioni positive e gli eventuali pericoli ...