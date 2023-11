Cerciello Rega | il delirio degli assassini assolti “per ignoranza”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov – È veramente un mondo al contrario se stravolgiamo persino uno dei capisaldi del Diritto: Ignorantia legis non excusat l’della legge non scusa. Un principio fondante che è diventato persino un articolo, il V, del Codice Penale che recita che “Nessuno può invocare a propria scusa l’della legge penale“. È altrettanto vero – e triste – che la legge per gli amici si interpreta e per i nemici si applica e se un “amico” è ignorante lo si assolve addirittura. Lo scrivono i Giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione, come riporta il Fatto Quotidiano: “La circostanza dell’avere l’imputato, pacificamente a digiuno della lingua italiana, compreso di essersi venuto a trovare di fronte a due carabinieri” non è “dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio”., ...