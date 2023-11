Cena completa in centro Roma a soli 7€ | addirittura la tagliata | “Basta lamentarvi…”

(Di lunedì 27 novembre 2023): Chi dice cheè una città cara, deve sapere che è possibile mangiare un pasto completo con primo secondo, dolce con7€. Nel cuore della città eterna, c’è un segreto poco conosciuto tra i viaggiatori: la possibilità di gustare un pasto completo, ricco di sapori autentici, senza svuotare il portafoglio. Anche se molti sostengono chesia una città costosa, c’è un angolo dove i piaceri gastronomici sono accessibili a tutti, con un incredibile valore di7€. Il locale offre un menu che sorprende per la varietà e la qualità dei piatti. Questo angolo nascosto non solo soddisfa il desiderio di buon cibo a un prezzo ragionevole, ma incarna anche lo spirito autentico della cucinana: semplice, genuina e ricca di sapori che ...

Applausi per Jennifer Lawrence che nel film "Fidanzata in affitto" gira una scena completamente nuda. E i fan la definiscono "senza paura"

Vergogna senza fine: fino a 1400 euro sul Milano - Cagliari e ritorno per le feste di Natale con Ita

...due scali e se si parte da cagliari a mezza mattina si arriva a Milano Linate per l'ora di. ...chiunque viva in qualunque altro posto che non sia la Sardegna può organizzarsi una vacanza. ...

Castel Di Sangro: al Ristorante Le Grill una cena di beneficienza a ... News Della Valle

Come si mangia da Fiuto, il ristorante per cani Gambero Rosso

Cena Rotary Monza Brianza a casa Keller, obiettivo la scuola agraria in Kenia

Il Rotary Club Monza e Brianza è impegnato nella realizzazione di una scuola di agraria in Kenia nella zona di Meru, volta a formare imprenditori.

Chiara Boni: «Romiti mi preparò una cena tutta a forma di cuore. Sgarbi scriveva di notte e veniva a letto alle 6 di mattina»

La stilista in Io nasco che immaginaria racconta la sua vita: la festa per i 18 anni con mille persone a palazzo Corsini, i viaggi in treno con Oreste Scalzone «così magro che dormiva sui retini per l ...