Celentano mette alla prova Nicholas con un ballo sensuale | che infiamma pure Anna | “L’ho trovato fighissimo”

Amici 23 - Alessandra Celentano mette in atto un test di ingresso per i ballerini

La nuova prova della Celentano mette in difficoltà i ballerini di Amici 23 : una di loro a rischio sfida immediata

Il Risiko innescato dalle dimissioni di Tripodi

...l'ex capogruppo in Regione Lazio Angelo Tripodi ribadisce alcuni concetti ma soprattuttole ... alle amministrative 2023 la Lega arriva terza della coalizione del sindaco Matilde, con l'...

Nicholas contro Celentano e Emanuel Lo ad Amici 23: Basta dire ... Fanpage.it

Da Genova ad Amici: il sogno di Nicholas Borgogni, l’allievo più discusso della nuova edizione del talent show Il Secolo XIX

Amici 2023: Stella e Chiara fuori dalla scuola, la Pettinelli salva Holy Francisco

Decima puntata per "Amici 2023", lo speciale della domenica della scuola di Maria De Filippi. Dopo una gara in settimana, alcuni ragazzi devono affrontare delle sfide immediate, sempre che il prof di ...

Amici: Holy Francisco si ribella a Zerbi, interviene la Celentano. Cosa succede

Non c'è pace per il cantante concorrente del talent show di Canale 5, che dopo lo scontro con Rudy Zerbi attacca la professoressa Celentano ...