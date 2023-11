Cecchettin | Turetta valuta di non rispondere ai giudici Il giallo del libro per bambini accanto al cadavere

Giulia Cecchettin - nuove prove contro Filippo Turetta. Domani l’interrogatorio in carcere

Femminicidio Cecchettin - l’auto di Turetta ancora in Germania : verrà portata in Italia e analizzata dal Ris di Parma

Turetta ha visto uno psicologo e il cappellano, oggi incontra l'avvocato

... non cristallizzato alle accuse di sequestro di persona e omicidio aggravato dal vincolo affettivo tra il ragazzo e Giulia. Dunque, sempre chenon opti per la facoltà di non ...

Omicidio Giulia Cecchettin, la famiglia: “Filippo adesso spieghi perché tanta cattiveria” La Stampa

Filippo Turetta rischia l'ergastolo Il giudice: «Probabili dai 24 ai 30 anni di carcere, mancano le aggravanti»

Filippo Turetta «non rischia l'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ma dai 24 ai 30 anni di carcere». Ai microfoni di "Zona Bianca" Valerio De Gioia, giudice esperto nei casi di violenza ...

Omicidio Cecchettin, il compagno di classe di Filippo Turetta: “In due anni non l’abbiamo mai visto arrabbiarsi”

Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, parlano i compagni di classe della vittima e di Filippo Turetta: ecco cosa raccontano dell’omicida.