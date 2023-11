Castello di Natale a Colloredo di Monte Albano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dopo il grande successo dello scorso anno tornadiChristmas Market Fvg adicon la seconda edizione, manifestazione nata con lo scopo di promuovere il territorio collinare, la sua storia, le sue bellezze e le sue peculiarità. Ilapre le porte e si prepara ad accogliere famiglie e amanti dei prodotti enogastronomici e dell’artigianato locale con tante idee regalo.Le sale interne e la corte delaccoglieranno artigiani, produttori locali e associazioni per un mercatino diunico nel suo genere: ci saranno laboratori dedicati alper bambini e adulti, su prenotazione, intrattenimento visivo e musicale a tema natalizio e tante bancarelle di produttori e ...

Si accende il Natale di Foligno: luci, pista di ghiaccio e anche Minnie e Topolino

..." Concerto in piazza della Repubblica della Filarmonica di Belfiore 23 dicembre " Concerto dial teatro San Carlo 29 dicembre " 'Presepi all'altezza' " Escursione notturna daldi ...

Mercatini di Natale al Castello di Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia Napoli da Vivere

A Colloredo torna il Castello di Natale con il Christmas Market Fvg Friuli Oggi

'Da Luce a Luce': evento natalizio a Castello Marchione

CONVERSANO - Il suggestivo Castello Marchione sarà il palcoscenico di un evento natalizio emozionante intitolato "Da Luce a Luce: A Natale la luce nasce dalle tenebre". L'appuntamento si terrà sabato ...

Oh Bej Oh Bej 2023, fiera di Sant’Ambrogio

Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre: queste le date dell'edizione 2023 degli Oh Bej! Oh Bej!, la storica fiera di Sant'Ambrogio che a Milano dà ufficialmente il via alle feste di Natale.