Casarin | «Arbitri? Nel futuro saranno come nel tennis»

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le parole di Paolosul crescente utilizzo della tecnologia per glinel calcio: «Ilnel» Paolo, ospite di Radio anch’io sport su Radio 1, partendo dal gol annullato a Rrahmani in Atalanta-Napoli, ha parlato deldel ruolo dell’arbitro nel calcio. Di seguito le sue parole. FUORIGIOCO – «Non ha nessun senso. Il fuorigioco non si misura in centimetri, ma per il fatto che giochi alle spalle. É l’unica regola etica rimasta nel calcio perché impedisce a un giocatore di trarre vantaggio da una furbata. E poi siamo sicuri che la partenza della palla sia perfetta e abbia una tolleranza di centimetri? E’ necessaria una grandissima tecnologia».– «Innanzitutto gli assistenti non servono più a nulla ...