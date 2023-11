Casa Valeriani PD | “Cantiere fermo sulla Collina del Trullo”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dopo l’abbattimento delle case e dei manufatti costruiti abusivamente negli anni 70di Monte Cucco, nel quartiere dela Roma, la Regione Lazio e Ater avevano avviato anche la riqualificazione dell’area rimasta per decenni abbandonata all’incuria e al degrado. Completato un primo intervento di bonifica su alcuni terreni divenuti una discarica a cielo aperto, restavano da completare le opere di risanamento con la realizzazione di un parco pubblico dotati di percorsi pedonali, panchine, area giochi e impianto di videosorveglianza. E’ quanto si legge in una nota. “Le famiglie che vivevano in quelle case fatiscenti sono state trasferite in altri alloggi, consentendo così di avviare la riqualificazione dell’area e la realizzazione di un parco pubblico con un investimento regionale di oltre 300.000 euro”, ricorda ...