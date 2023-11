Casa Trombetti PD | “Fare chiarezza sul blocco dei cantieri in molti complessi Ater di Roma”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Condivido le preoccupazioni del consigliere regionale Massimiliano Valeriani suldiper la ristrutturazione di numerosidi edilizia popolare nelle periferie di. Lo stabile di via Sagunto nel Municipio VII, gli edifici di via Gasparri nel Municipio XIV e l’area del Trullo nel Municipio XI sono solo alcuni degli immobilidove sono stati interrotti gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico” dichiara Yuri, consigliere comunale e presidente della Commissione Patrimonio diCapitale. “Vorremmo conoscere le ragioni che hanno portatoa bloccare i lavori in molte zone della città: si tratta di opere già finanziate e cantierate, ma ormai ...