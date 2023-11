Carne coltivata | Roberta Villa | “Polemiche premature | lo stop dell’Italia penalizza le aziende”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) C’è molta confusione sullain laboratorio. Sull’argomento si è acceso un intenso dibattito tra favorevoli e contrari: da una parte, il 55% degli italiani dichiara di essere interessato all’acquisto di questo prodotto, dall’altra Coldiretti ha intrapreso una battaglia contro e la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge che ne vieta produzione e distribuzione in Italia. Le notizie si sono susseguite, ma cosa sappiamo al di là delle? Abbiamo chiesto alla giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, di tracciare il punto della situazione. Cosa sappiamo dellasintetica? Innanzitutto bisogna specificare che non si tratta di“sintetica” ma di...