Carlo | Camilla e le feste di Natale | chi ci sarà a Sandringham tra William e Harry?

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) –e Kate “rifiuterebbero di partecipare” alcon re, se il principee Meghan Markle ricevessero un invito. Lo sostiene l’esperta reale Jennie Bond, mentre, con l’avvicinarsi del periodo festivo, aumentano sempre più le speculazioni su quali saranno i piani natalizi del duca e della duchessa di Sussex. Se da una parte, secondo indiscrezioni, il secondogenito del sovrano sarebbe “desideroso di riconciliazione”, dopo la telefonata per gli auguri al padre per il suo 75esimo compleanno il 14 novembre scorso, dall’altra si fa sempre più strada il dubbio circa l’opportunità della sua partecipazione al pranzo diin famiglia, cosa che non avviene dal lontano 2018. Parlando con Ok!, la Bond ha affermato che il viaggio dalla California ...