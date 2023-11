Caressa | “Napoli schiacciato dall’Atalanta | vince per un errore” Bergomi | “La migliore è la Juve”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ai microfoni di SKY Sport, dopo la conclusione delle partite del massimo campionato italiano, sono state rilasciate alcune dichiarazioni anche in merito al nuovodi Walter Mazzarri e alla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Fabio, in particolare, non sembra essere ancora molto convinto della squadra azzurra, ritenendo l’Atalanta superiore: “Grande L'articolo