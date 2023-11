Cane zoppo ed abbandonato ad Ardea | la Polizia di Roma lo adotta

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023)– 27 novembre 2023 – Ladi Stato in aiuto dei nostri amici a quattro zampe. Il Commissariato Porta Maggiore dà vita a un progetto di adozione di cani con difficoltà di affido a causa della loro avanzata età o di problemi di salute. L’iniziativa nasce dall’idea di un poliziotto in servizio presso il Commissariato di via Giovanni De Agostini, accolta dal Dirigente del Commissariato e da tutto il personale che si è reso disponibile a farsi carico delle spese per la realizzazione del progetto e per il sostentamento e l’assistenza di Rex, il cui microchip sarà abbinato proprio al poliziotto ideatore dell’ iniziativa. Il, di 7 anni di età, è stato trovato in stato di abbandono nella zona di, con problemi di deambulazione dovuti a un probabile investimento stradale e senza nessuna richiesta di affido ...