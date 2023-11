(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI - Il suo 'umano' lo cercava dalla mattina. Era sparito, in casa non c'era, né c'era traccia di lui altrove. Ma la sua voglia di 'rsi' in, ha permesso al suodi riabbracciarlo. Protagonista del curioso episodio a lieto fine e' undi razza Husky. È il pomeriggio di ieri e allo stadio Squitieri di Sarno, nel Salernitano, c'è l'incontro di calcio tra Sarnese e Costa d'Amalfi. Durante il servizio di ordine pubblico, gli agenti del locale commissariato notano un quattrozampe dal pelo grigio che, un po' disorientato, si aggira proprio accanto ai mezzi delle forze dell'ordine; anzi, ilnon si schioda da lì e alla fine sale a bordo di uno di questi e si lascia avvicinare dagli agenti. Familiarizza, gioca, e li segue docilmente in commissariato, dove lo visita un ...

La storia di Marley, il cane che per due mesi ha aspettato la sua famiglia allo stesso angolo di strada fino al lieto fine

Affamato, ilalla fine è tornato da quelle parti, si è avvicinato al mangiare ma sempre pronto a scappare nuovamente se qualcuno si fosse avvicinato per prenderlo. Sulle prime ai passanti è ...

Cane smarrito si 'arruola' in polizia e ritrova il suo padrone AGI - Agenzia Italia

L'emozionante incontro fra il cane smarrito e la sua proprietaria La Stampa

Aggredita da un pitbull in strada, donna in ospedale a Licola

Una donna è stata aggredita da un pitbull a Licola Mare: è stata portata in ospedale e dimessa in giornata. Si cerca l’animale che potrebbe essere scappato al padrone.

Freddo bestiale, 10 consigli per proteggere i nostri animali domestici (e quelli di nessuno)

Temperature in picchiata, vento gelido. L'inverno infine è arrivato. Per noi come per i nostri animali domestici, ma anche per gatti e cani randagi. Ecco alcuni suggerimenti per proteggerli, dall'alim ...