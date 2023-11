Cancelliamoli Smascherata la pasionaria palestinese | cosa urla appena liberata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Oltre tre dozzine di prigionieri palestinesi, tra cui 24 donne, sono tornati accolti da eroi in Cisgiordania dopo il loro rilascio dalle carceri israeliane come parte dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Tra canti,e battiti di mani hanno sfilato persone tenute in custodia in Israele con accuse di vario genere, dai reati minori ai lanci di pietre (soprattutto per gli adolescenti), dai post social agli attacchi con pugnali contro soldati dell'esercito israeliano. Il filo conduttore che lega la maggior parte di loro è il «sostegno al terrorismo», accusa che grazie a questo accordo è finita in una sorta di stand-by. Nour Al-Taher, 18enne di Nablus, ha persino potuto posare di fronte ai giornalisti davanti alla bandiera verde di Hamas che quasi si confondeva col suo niqab dello stesso colore. Dopo aver ringraziato Allah e la “Resistenza” ...