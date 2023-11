Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 11ª giornata C’è Sarr!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’Inter pareggia ancora, stavolta è l’Atalanta a riprendere il risultato nel finale con Vanja Vlahovic. L’undicesimaaccorcia lama non sposta i nerazzurri dal primo posto a quota 25 punti. Di seguito ladeidel1 TIM. UNDICESIMA– Delusione in casa Inter: altro pareggio in rimonta con l’Atalanta per 1-1. Terzo pari consecutivo tra UEFA Youth League e, troppi punti persi nelle ultime settimane. Il primo posto rimane al sicuro, ma non arriva la fuga. A Zingonia la sblocca Amadou Sarr con un colpo di testa preciso verso il palo destro del portiere avversario. A pareggiare i conti ci pensa il solito Vanja Vlahovic a porta vuota. Ecco lacompleta ...