Campi Flegrei | M5s | “Bocciate le nostre proposte | il DL è insufficiente”

Tempo di lettura: 2 minuti"Fortunatamente nell'ultimo mese l'evoluzione del fenomeno bradisismico sembra destare meno preoccupazione, ma non bisogna per questo abbassare la guardia.A ricordarcelo c'è il parere della Commissione Grandi Rischi del 27-28 ottobre che indusse il Ministro Musumeci a ipotizzare un passaggio in allerta arancione per poi fare dietro front dopo qualche settimana. Il Decretosi occupa quasi esclusivamente degli effetti sismici del bradisismo e poco della prevenzione e mitigazione del rischio vulcanico. Con oltre 30 emendamenti, in Commissione Ambiente abbiamo provato a migliorarlo, ma il Governo e la maggioranza hanno finora bocciato quasi tutte le". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana ed Antonio Caso."Governo e maggioranza – ...