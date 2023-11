Camarda si presenta a Milanello con i pasticcini | e sui social…

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sarà un lunedì di scuola, a Liceo, speciale per Francesco. Chissà se porterà un cabaret di paste anche in classe per festeggiare il suo personalissimo incredibile traguardo. Un traguardo che ha riscritto la storia della Serie A: entrato in campo nel finale di Milan-Fiorentina sabato sera a San Siro, il giovane centravanti della Primavera è diventato ufficialmente in Italia il più giovane calciatore della storia del campionato di calcio. Quindici anni, 8 mesi e 15 giorni, battuto il record di Wisdom Amey, difensore del Bologna che nel 2021 SInisa Mihajlovic lanciò con i grandi con 15 anni di età, 9 mesi e 1 giorno. Ieri Francescoha raggiuntoinsieme ai genitori (ovviamente non è ancora patentato) e ha festeggiato con Stefano Pioli e la squadra lo storico primato di sabato sera. Tutti in Club House con un ...