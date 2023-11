Camarda meglio di Maldini

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nuovo record per il campionato italiano, sabato 25 novembre al minuto 83 fa il suo esordio Francescoclasse 2008 che batte il precedente record in maglia rossonera detenuto da Paolo. La curva rossonera che canta il suo nome, i compagni che lo incitano, Pioli che lo manda in campo al minuto 38’ del secondo tempo di Milan-Fiorentina. Una serata da sogno quella vissuta da Francescosabato scorso che con i suoi 15 anni e 8 mesi è diventato il più giovane esordiente della storia della nostra serie A. Il ragazzo è maturo e si farà, questo il pensiero comune tra staff tecnico e dirigenziale. Ora sta respirando il calcio dei grandi guadagnato con numeri realizzativi straordinari dai primi calci alla Primavera rossonera. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com esaltano la giovanissima età del ...