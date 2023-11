Calendario sci alpino | orari gare Beaver Creek e Tremblant | programma | tv | streaming 1-3 dicembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si entra finalmente a pieno regime per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 con entrambi i settori protagonisti ogni fine settimana e non solo. Per quanto riguarda i maschi è la settimana del trittico di velocità a Bever(Stati Uniti) con due discese, venerdì e sabato, e un super-g domenicale insulla mitica Birds of Prey. Ragazze che dopo il fine settimana di Killingont si trasferiscono a(Canada) per due giganti nel weekend. Scalpitano per iniziare la loro stagione anche gli uomini-jet, che dopo entrambe leannullate a Zermatt/Cervinia sono volati dall’altra parte dell’oceano per la prima trasferta americana e il classico appuntamento in Colorado. Settimana dedicato interamente alla velocità con la meravigliosa Birds of Prey a fare da teatro a due discese, in ...