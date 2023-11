Calendario 7^ giornata Superlega 2023 2024 volley | programma | orari e diretta tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ildella settimadidimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo il turno infrasettimanale dedicato alle coppe europee, torna lo spettacolo della massima serie del campionato italiano. Ad aprire le danze è l’anticipo del sabato Cisterna-Modena. Domenica poi Trento ospita Catania, Civitanova incontra Taranto e Perugia scende sul campo di Verona. Infine, Piacenza va a Monza e Milano se la vede con Padova. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa intv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai ...

Champions League, il calendario e gli orari della quinta giornata

Ritorna la Champions League . Tra martedì 28 e mercoledì 29 novembre , la quintadella massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW , con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . ...

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 13^ giornata Sky Sport

Champions League 2023, il calendario della quinta giornata: partite ... Fanpage.it

Giornata mondiale contro l’Aids. Fict: “Lavorare contro lo stigma e il pregiudizio”

In vista del 1° dicembre, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche esprime preoccupazione rispetto al calo di attenzione sul tema. Squillaci: “Oggi non si parla più di Aids, e meno se ne parla pi ...

BRINDISI, NELLA VITTORIA SU BOLOGNA IL MIGLIOR BAYEHE VISTO IN SERIE A

Prima vittoria della Happy Casa Brindisi in questa stagione, con la formazione di coach Sakota che supera la capolista Virtus Segafredo Bologna con il ...