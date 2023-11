(Di lunedì 27 novembre 2023) ''Stiamo lavorando con umiltà per cercare l'la, è difficile ma non impossibile''. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale femminile Andreaa Coverciano per ...

Calcio : Nazionale donne. Soncin "Con Svezia per proseguire crescita"

Calcio femminile - Andrea Soncin : “Atteggiamento giusto nei match passati - ma serve più precisione in rifinitura”

Calcio : Nations League - azzurre sfidano la Svezia - Soncin 'non accontentiamoci di applausi'

Calcio: Soncin carica le azzurre, 'Ora impresa contro la Spagna'

''Nell'ultimo turno abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato in campo - ha continuato- questo significa che il gruppo al di là di chi manca ha le qualità e la determinazione per fare ...

Pergolettese – Padova streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Questa sera alle ore 20.45 si terrà la sfida valevole per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2023/24 tra Pergolettese e Padova. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ...

Italia femminile, c'è la Spagna in Nations League. Soncin: «Ci prepariamo per vincere»

Torna in campo la Nazionale femminile per le ultime due partite di Nations League: Spagna in trasferta e Svizzera al Tardini di Parma. Oggi inizia il ritiro e il commissario tecnico Andrea Soncin ha..