Calcio | Serie A | Verona-Lecce 2-2**

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 nov. - (Adnkronos) - Pareggio per 2-2 tranel posticipo della 13/a giornata diA, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Ospiti due volte in vantaggio con Oudin al 30' e Gonzalez al 69', vengono raggiunti prima da Ngonge al 41' e poi da Djuric al 77'. In classifica i salentini sono tredicesimi insieme al Sassuolo con 15 punti, mentre i gialloblù sono penultimi a quota 9.