Calcio | Sarri | ' è un momento difficile ma sono alla Lazio per rimanere a lungo'

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "Parlando col mio staff, siamo arrivaticonclusione che noi non siamo cambiati e non abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare. E' un, ma iovenuto qui perunperiodo. E in unperiodo i periodi difficili prima o poi li dobbiamo affrontare". Così l'allenatore della, Maurizio, al microfono di Sky Sportvigilia del match di Champions League contro il Celtic Glasgow. "Lo stato d'animo non è che sia dei migliori -aggiunge- abbiamo perso una partita preoccupante, piatta, poco propositiva, senza aver dato il senso di divertirsi in campo".