Calcio | Sarri | ' dopo il ritiro l' atmosfera è cambiata | bene intervento Fabiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "ilè cambiato qualcosa. Nell'era ottima". Così l'allenatore della Lazio, Maurizio, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League in casa contro il Celtic Glasgow."la sconfitta con la Salernitana? L'ha fatto il direttorein maniera tosta. Sono contento perché ce n'era bisogno. Ha fatto unbello, mi è piaciuto", aggiungeche esclude un cambio di modulo. "Sono luoghi comuni che non hanno motivo di esistere. Il Barcellona ha dominato per dieci anni giocando sempre nello stesso modo. Sono discorsi da bar non mi appartengono. È inutile parlare di tattica, quando una squadra entra in campo meno cattiva ...