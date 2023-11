(Di lunedì 27 novembre 2023) Fatale la sconfitta con l'Alaves e il penultimo posto in classifica(SPAGNA) - Penultimo in classifica con appena 7 punti dopo 14 giornate, ilcambia: la sconfitta nell'anticipo di venerdì con l'Alaves è fatale a, il cui posto viene preso da Alexander, 45enne tecnic

Calcio : Coppa del Re.Schiera giocatore over 23 - Granada escluso da torneo

Calcio : Coppa del Re.Schiera giocatore over 23 - Granada escluso da torneo

Calcio : Granada. Via Paco Lopez - Medina è il nuovo allenatore

Calcio: Granada. Via Paco Lopez, Medina è il nuovo allenatore

Fatale la sconfitta con l'Alaves e il penultimo posto in classifica(SPAGNA) - Penultimo in classifica con appena 7 punti dopo 14 giornate, ilcambia: la sconfitta nell'anticipo di venerdì con l'Alaves è fatale a Paco Lopez, il cui posto viene preso da Alexander Medina, 45enne tecnico uruguaiano alla prima esperienza in Europa. ...

Calcio: Granada. Via Paco Lopez, Medina è il nuovo allenatore Tiscali

UFFICIALE: Granada, la prima mossa di Tognozzi è il nuovo allenatore. Un debuttante in Europa TUTTO mercato WEB

Calcio: Granada. Via Paco Lopez, Medina è il nuovo allenatore

Fatale la sconfitta con l'Alaves e il penultimo posto in classifica GRANADA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Penultimo in classifica con appena 7 punti dopo ...

Granada, l'ex Juve Tognozzi pesca in Sudamerica: ecco chi è il nuovo tecnico

Il neo direttore sportivo del club andaluso si è reso subito protagonista con una scelta a sorpresa per sostituire Paco Lopez in panchina ...