Calcio | Champions Pedro Sarri non è il problema della lazio

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'attaccante spagnolo: "E' difficile trovare i motivi di questa situazione" ROMA - "è una persona speciale, lui è un perfezionista e quando le cose non vanno bene c'è frustrazione. E' un allenatore speciale per questa squadra e spero che rimanga tanti anni qui per far fare al club il salto. Ad