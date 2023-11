Calabria | quasi 15 ragazzi su 100 vittima di cyberbullismo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un dato molto preoccupante. Inil dato relativo alle vittime didiventa sempre più difficile da comprimere. Il fenomeno sta diventando sempre più psicologicamente devastante, impossibile da controllare. Nonostante il varo di una specifica legge nata nel 2017 per contrastare proprio il, è cresciuto a dismisura di pari passo con la diffusione capillare dei mezzi di comunicazione online e dell’utilizzo delle piattaforme social da parte anche di giovani in età preadolescenziale. Almeno a giudicare dai dati contenuti nella sesta rilevazione del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia. Ilneidi età compresa tra gli 11 ed i 13 anni ha visto un’impennata fortemente associata alla diffusione dei social network. Stando l’indagine, un adolescente su due ...

LFA Reggio: cosa pensa il DG Ballarino dopo la contestazione E il Ds Pellegrino dov'è

L'ennesima prestazione scialba di una stagione che vede la squadra di Reggiopartecipare ... Tutti si era consapevoli delle difficoltà come anche dellaimpossibilità a pensare ad un salto ...

Dissesto idrogeologico, Uil «Calabria indietro, realizzato quasi 1 ... Quotidiano online

Falcomatà pensa al futuro di Reggio: quasi pronta la nuova giunta ReggioToday

Reggio Calabria, l'ammissione di Trocini é preoccupante: "Non ho trovato la quadratura, la domenica ci scaldiamo"

Una delle regole non scritte del calcio é che spesso e volentieri ciò che si vede sul campo é riflesso di quello che accade fuori, ma in questo momento vale la pena non ...

La “Riforma Calderoli” non convince: il 42 degli imprenditori calabresi è scettico

Ecco tutti i dati del 19esimo rapporto realizzato dall’Istituto Demoskopika per conto della Bcc Mediocrati. Economia regionale al palo ...